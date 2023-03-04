تعرف على أجدد أشكال فوانيس رمضان 2023.. الشخصيات الكرتونية حاضرة بقوة

مع حلول شهر رمضان كل عام، يكاد لا يخلو بيت من بيوت المصريين من وجود فانوس رمضان، وهو أحد التقاليد الأساسية التي يعد حضورها شيئا مهما بالنسبة لهم، وتتعدد أشكاله وتصاميمه كل عام.

أصبح فانوس رمضان، يتجدد شكله بمرور كل عام، في حين أن شكله الأساسي دائما يكون مصنوعا من النحاس المطلي باللون الذهبي، أما صناعة فوانيس رمضان في الوقت الحالي أصبحت تعتمد على البلاستيك والخشب والعديد من المواد الخام المختلفة.

فانوس رمضان 2023 بالخرز الملون

تطورت صناعة فانوس رمضان، ليصبح مضافا إليه الخرز الملون ليضفي عليها البهجة والفرح، خاصة بالنسبة للأطفال، كما يصمم منها أشكال ميداليات صغيرة من الخرز أيضاً، لإهدائها للأقارب والأصدقاء.

أشكال فوانيس رمضان لعام 2023 من الخشب

ضمن الفوانيس المنتشرة في الأسواق احتفالا باقتراب شهر رمضان الكريم لعام 2023، هي الفوانيس المصنوعة من الخشب، بشكلها المختلف والمميز، لتضفي الفرحة على قلوب الأطفال والكبار خلال شهر رمضان.

الشخصيات الكرتونية في فوانيس رمضان 2023

كما يوجد العديد من الأشكال الكرتونية لفوانيس رمضان هذا العام، مثل الشخصية الكرتونية «باظ يطير»، بالإضافة إلى الفوانيس الخشبية على هيئة مدفع الإفطار.

بوجي وطمطم في صدارة فوانيس رمضان لعام 2023

ترتبط في أذهان كل طفل مصري، عرائس بوجي وطمطم الشخصيتين الأكثر شهرة في المسلسلات الرمضانية في الماضي وحتى الآن، فقد كان ينتظرها الأطفال لمتابعة حلقاتها بحب وحماس.

إذ أنه يعد مسلسلا رمضانيا أصيلا، فمنذ إنتاجه عام 1983 وحتى عودته بعد غياب 10 سنوات، لينتح حلقاته الجديدة في عام 2009، وخلال هذه المدة الطويلة، استطاع فيها المسلسل أن يحافظ على جاذبيته للأطفال والكبار، ويقاوم التطور الكبير الذي تعيشه السينما المصرية حالياً.

وتمتلئ الأسواق بكل الأشكال من فوانيس رمضان، وتبقى عرائس بوجي وطمطم ضمن الفوانيس الأكثر شراء.