«نور» طفلة تتبرع بمصروفها لتجهيز شنط رمضان في قريتها بالمنوفية.. «تحويشة 6 شهور»

خطفت طفلة تدعى نور أحمد البحراوي، الأنظار بفطرتها السليمة، بعدما قررت المشاركة في تجهيز شنط رمضان في قريتها التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية، مستغلة قيام والدها بشراء «حصالة» لتجميع الأموال بها، حيث جمعت مبلغ 50 جنيها «فضية»، وقامت بلفها بأوراق كراسة مدرسية، وسلمتها للقائمين على مبادرة توزيع الشنط على المحتاجين.

نور شاركت بـ50 جنيها في شنط رمضان

تصرف بسيط ومبلغ ليس بالكبير وطفلة صغيرة لم تتجاوز عامها العاشر، ولكنها لقيت ترحيبا كبيرا من أهالي قرية الروضة بمحافظة المنوفية، الذين استقبلوها بحفاوة كبيرة، حيث أنها ظلت تجمع هذا المبلغ لفترة كبيرة تصل إلى 6 أشهر، ما جعل قصتها محل اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مركز بركة السبع.

سعادة بتصرف الطفلة نور

«إحنا مبسوطين جدا باللي بنتنا نور عملته، لأنها قررت تدي درس لكل شخص إنه يساعد غيره، خاصة في شهر رمضان»، بهذه الكلمات عبر أحمد رزق الحاج، منسق رابطة شباب قرية الروضة في بركة السبع، عن سعادته بتصرف الطفلة، مؤكدا أن هذا النموذج يستحق الإشادة والترحيب نظرا لكونها طفلة وفضلت مساعدة أهلها من غير القادرين على شراء «لعبة» مثلا.

واستكمل «الحاج» حديثه، قائلا: «كل عام يكون لدينا نموذج يستحق الإشادة، وإعلاننا عن مبادرة الطفلة نور وسيلة لتحفيز الجميع على المشاركة المجتمعية»، موجها التحية لأسرة الطفلة الذين ساعدوها بالتأكيد على تنفيذ هذه المبادرة.