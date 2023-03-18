«مستقبل وطن» يطلق قوافل غذائية للأكثر احتياجا تزامنا مع دخول شهر رمضان

أطلق حزب مستقبل وطن أضخم سلسلة قوافل غذائية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بكل محافظات الجمهورية، بالتزامن مع مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي «كتف في كتف» للحماية الاجتماعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مشاركة الآلاف من شباب الحزب في تعبئة كراتين الخير

بدأت الاستعدادات قبل أسابيع بمشاركة الآلاف من شباب الحزب في تعبئة كراتين الخير بمجموعة من المواد والسلع الغذائية المتنوعة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

كما شكَّل حزب مستقبل وطن على مستوى المحافظات، لجانا لإدارة الحملة وأخرى لتلقي الشكاوى لتطبيق أعلى معايير النزاهة وضمان تكافؤ الفرص، بجانب لجان للمتابعة الميدانية تكون مسؤولة عن متابعة التوزيع في القرى والمراكز والنجوع بمختلف المحافظات.

المواطنون استقبلوا قوافل الخير بالفرحة والزغاريد

واستقبل المواطنون قوافل الخير بالفرحة والزغاريد، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ولحزب مستقبل وطن، حيث تم توزيع كراتين الخير على المستحقين حسب قواعد بيانات للفئات والأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، من أجل إدخال البهجة على قلوبهم، قبيل شهر رمضان الكريم.