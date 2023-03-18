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زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة شهر رمضان

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:40 ص | السبت 18 مارس 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات، فقد تقرر منح جميع النزلاء زيارتين استثنائيتين خلال شهر رمضان المعظم على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع