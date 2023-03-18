أبو الليف ينتهي من تسجيل أغنية «وحوي ياحوي» بمناسبة شهر رمضان

انتهى المطرب أبو الليف، من تسجيل أغنية جديدة «وحوي ياحوي»، والذي من المقرر طرحها أول أيام شهر رمضان.

أبو الليف ينتهي من أغنية جديدة بمناسبة رمضان

وجاءت تفاصيل أغنية أبو الليف الجديد، من كلمات السيد علي، وألحان أحمد يوسف، ومحمد الوزير، وتوزيع مؤمن ياسر، ومن المتوقع إن يطرحها قبل بدء شهر رمضان الكريم.

نجاح أبو الليف في أغنية الراجل الحنين رزق

وفي سياق آخر، كان أبو الليف حقق نجاحا كبيرا، من خلال أغنيته الاخيرة، التي كانت رفقة المطربة هبة مختار، بعنوان «الراجل الحنين رزق»، حيث حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية «الراجل الحنين رزق» من كلمات السيد علي، وألحان وتوزيع رامى المصري، طبلة احمد عيادي، جيتار مصطفى أصلان، ومكس وماستر هاني محروس رسم وتحريك محمود السويدي.

جدير بالذكر، أن أبو الليف، اسمه الحقيقي أنور جابر، وهو مغني مصري، ولد في 1968، بالإسكندرية تخرج من معهد الكونسرفتوار، الذي درس الموسيقى فيه، حيث كان عازفا لآلة الكمان.