«فيرست سيتزن» الأمريكية تدرس عرضا لشراء بنك «سيليكون فالي» بعد إفلاسه

تدرس شركة «فيرست سيتزن» الأمريكية، عرضًا لشراء «سيليكون فالي» بعد إفلاسه، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الاقتصادية نقلاً عن مصادر.

وتدرس مؤسسة أخرى على الأقل الاستحواذ على بنك «سيليكون فالي» ، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ثان محاولة لبيع بنك «سيليكون فالي» المفلس

وستكون هذه ثاني محاولة من المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع لبيع «سيليكون فالي»، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وفي وقت سابق، طلبت المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع، من البنوك المهتمة بالاستحواذ على بنكي «سيليكون فالي» و«سيجنتشر» تقديم عروض.

وكان اقتصاديون ومحللون، توقعوا في وقت سابق، أن يُلقي إفلاس بنك «سيليكون فالي»، بتداعيات على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي» بشأن أسعار الفائدة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ومنذ 10 مارس الجاري، أفلس بنكا «سيلكون فالي» و«سيجنتشر»، اللذان كانا يلبيا احتياجات الشركات، كما كان لديهما علاقات مع قطاع صناعة التكنولوجيا، ما يعتبر أكبر إفلاس بنكي يحدث منذ 2008 عاما، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».