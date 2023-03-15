إفلاس بنك سيليكون فالي يثير مخاوف من انهيارات في الاقتصاد العالمي

أثارت قضية إفلاس بنك سيليكون فالي، أزمة بشأن إمكانية حدوث انهيارات في الاقتصاد العالمي وتعرض عدد من البنوك لنفس المصير خاصة أن هناك تأثيرات اقتصادية حادثة في العالم نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيات فيروس كورونا المستجد.

إفلاس بنك سيليكون فالي.. مخاوف من تكرار الأزمة

وجرى إعلان إفلاس بنك سيليكون فالي الأمريكي المختص بتمويل الشركات التكنولوجية الناشئة، الجمعة الماضي، في حدث مفاجئ دون أي توقعات، وسط إعلان البنك أن رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، هو السبب في هذا الإفلاس، ويبدو أن بنك كريدي سويس السويسري، سيلحق بالبنك الأمريكي، في ظل تخوفات من تأثير ارتفاع التضخم حول العالم في تحقيق انهيارات اقتصادية عدة ستؤثر بشدة على الدول النامية.

العراق يعلق على إفلاس بنك سيليكون فالي

بدوره علق المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، الاثنين الماضي، على قضية إعلان إفلاس بنك سيليكون فالي ليشير أن بلاده لا تمتلك أي ودائع مالية لدى البنك الأمريكي الذي أعلن إفلاسه، مبينا أن الودائع العراقية مستثمرة ضمن محافظ استثمارية عديدة من قبل البنك المركزي العراقي.

بايدن يعلق على إفلاس بنك سيليكون فالي

وتعقيبا على قضية إفلاس بنك سيليكون فالي، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الإفلاس الحادث من أجل بث الطمأنينة في نفوس الشعب الأمريكي، خاصة أن هذا البنك هو أول بنك أمريكي يعلن إفلاسه منذ عام 2008 في الأزمة العالمية الاقتصادية التي كان سبب الديوان العقارية.