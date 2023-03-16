هل يرتفع سعر جرام الذهب عالميا بعد إفلاس بنك «سيليكون فالي»؟

توقع تقرير فني لإحدى شركات الذهب الإقليمية، أن تؤدي أزمة إفلاس بنك «سيليكون فالي»، إلى الإقبال على الذهب في ظل ضبابية المشهد حاليا اقتصاديا وجيوسياسيا.

أزمة بنك سيليكون فالي

وذكر التقرير الأسبوعي لـ«جولد بيليون»، أنّ أزمة بنك سيليكون فالي أدت إلى توجه كثير من رؤوس الأموال إلى الذهب ليأخذ المعدن الأصفر مكانته الطبيعية كملاذ آمن، واقتربت أسعار الذهب من أعلى سعر تاريخي لها على الإطلاق وتداولت الأوقية عالميًا أعلى مستوى 1900 دولار أمريكي بالقرب من القمة المحققة نهاية شهر يناير الماضي.

طرح شهادة 20%

ولم تستبعد «الشركة» طرح شهادات جديدة بسعر فائدة قريب من 20% لسحب السيولة المتوقعة، وأن الذهب سيكون له نصيب من تلك السيولة وهو ما قد يخلق طلبا على المعدن الأصفر.

للذهب عيوب أيضاً

ونصح التقرير، بتنويع الاستثمارات الفترة الراهنة بين الشهادات والذهب لكل من الأداتين مميزات وعيوب، ولكن لا شك أنهما من أنسب الطرق الحالية كي تحافظ على المال الخاص بالمواطنين.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب في محال الصاغة، اليوم، سعر 2217 جنيها لعيار 24 الأكثر نقاءً، و1940 جنيها سعراً لعيار 21 الأكثر مبيعا، و1663 جنيها لعيار 18، و1293 جنيها لعيار 14 النحاسي.