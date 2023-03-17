«جولد بيليون»: 100 دولار زيادة في أسعار الذهب منذ أزمة «سيليكون فالي»

ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال تداولات اليوم الجمعة بنسبة 0.6%، حيث يتم يتداول التداول عند المستوى 1932.07 دولار للأوقية، ليسجل أعلى مستوى اليوم عند 1934.31 دولار للأوقية بالقرب من أعلى مستوياته في شهر ونصف عند 1937.25 دولار للأوقية، والذي سجله يوم الأربعاء الماضي، وفقا لتقرير صادر عن جولد بليون.

على المستوى الأسبوعي ارتفعت أسعار الذهب حتى الآن بنسبة 3.4% ليحقق مكاسب بما يزيد عن 100 دولار منذ بداية أزمة انهيار بنك سيليكون فالي نهاية الأسبوع الماضي.

في المقابل يعاني الدولار الأمريكي من الضغط السلبي لليوم الثاني على التوالي، حيث انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية اليوم بنسبة 0.4% في طريقه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.

واستمر الذهب في الارتفاع لليوم الثالث على التوالي في طريقه إلى تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ منتصف نوفمبر الماضي، حيث وجد الدعم من العديد من العوامل في الأسواق التي دفعت المستثمرين إلى الاستثمار في المعدن النفيس كملاذ آمن.

أزمة القطاع المصرفي الأمريكي

وحقق الذهب استفادة كبيرة خلال هذا الأسبوع نتيجة تزايد إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن بسبب أزمة القطاع المصرفي الأمريكي والذي انتقل آثارها إلى باقي الأسواق العالمية وعلى رأسها أوروبا التي شهدت أزمة كبيرة متعلقة ببنك كريدي سويس الشهير.

أول صندوق للاستثمار في المعادن النفيسة

محليا، قالت «جولد بليون»، إن الذهب وجد دعماً اليوم بعد انتشار أخبار عن عزم مصر إنشاء أول صندوق للاستثمار في المعادن النفيسة خلال الأسابيع المقبلة، مع اقتراب الإعلان عن التراخيص والضوابط المنظمة لعمل الصندوق، وهو ما يأتي في ظل تزايد الطلب على المعادن الثمينة في الأسواق المحلية والعالمية في ظل الاضطرابات الحالية في القطاع المالي المحلي والعالمي، ما دفع المستثمرين حول العالم إلى بيع الاستثمارات مرتفعة المخاطر لصالح الذهب.