أستاذ اقتصاد: مصر تحقق معدلات نمو إيجابية 4.2% خلال 6 أشهر

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية 4.2% في أول 6 شهور من العام المالي 2022/2023، مشيرًا إلى أن إيرادات قناة السويس تزداد يوم بعض يوم نتيجة الحزم التسويقية التي اتخذتها الدولة في ظل تراجع حجم التجارة العالمي، موضحًا أن الدولة المصرية تعمل على عدة قطاعات اقتصادية مثل التشييد والبناء والزراعة عن طريق زيادة الحاصلات الزراعية، إلى جانب قطاع البترول سواء استخراجات أو غاز طبيعي وغيرهم.

الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على العالم

وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم هشام عبدالتواب عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على العالم بأكمله، إذ تسببت في رفع معدلات التضخم بنسبة كبيرة بشكل غير مسبوق، إلى جانب تراجع أغلب اقتصاديات الدول، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد على حزمة من القطاعات الاقتصادية في تكوينه، وبالتالي إذ تعثرت بعض القطاعات في تحقيق النمو تعوضها قطاعات أخرى لذلك نجد المحصلة النهائية تحقق معدلات نمو إيجابية.

مصر تحقق معدلات نمو إيجايبة

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن مصر تحقق معدلات نمو إيجايبة رغم الانكماش الاقتصادي الحادث في أغلب دول العالم، مشيدًا بجهود الدولة المصرية في الحفاظ على الاستثمارات وتدشين المشروعات القومية.