علي جمعة يكشف تفاصيل برنامج «مصر دولة التلاوة» في رمضان

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن تفاصيل برنامج «مصر دولة التلاوة»، المقرر إذاعته في شهر رمضان المبارك على فضائية «CBC» سيكون بمثابة برنامج يومي يتحدث بالتفصيل عن حياة القراء الكبار في تلاوة القرآن الكريم.

جمعة: القراء التزموا بقواعد تلاوة القرآن الكريم

وأضاف «جمعة»، خلال استضافته برنامج «من مصر» ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «CBC»، أن هؤلاء القراء قد التزموا بالقواعد في تلاوة القرآن الكريم، كما أنهم تعلموا القواعد على يد مشايخهم حتى باتوا من أكابر القراء في مصر والعالم.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف أن هناك قراء قد ظهروا ولكنهم كانوا قلة، وتلاشوا وتلاشت أخبارهم ولم يسمع عنهم أحد، غير أنهم خرجوا عن القواعد ولم يتعلموا على يد شيخ بالرغم من أن أصواتهم كانت جيدة للغاية، لكنهم «راحوا لمزبلة التاريخ لأنهم لم يحترموا كتاب الله»، على حد وصفه.

وأكد أنه قديما كان يقوم عدد من المشايخ التي تقرأ القرآن بالتحريف، بل كان بعضهم يعتدي على من لا تعجبه ما يقراءه.