جمال شقرة لـ يوسف الحسيني: مصر رفضت محاولة الدولة العثمانية لتغيير حدودها

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، إن ذكرى استرداد طابا لم تكن العملية الأولى لإعادة جزء من أرض مصر إلينا، لأنه من قبل تعرضت مصر لأزمة في منطقة خليج العقبة، كما حدثت أزمة طابا في أوائل القرن التاسع عشر، «في الأزمتين كانوا محاولة لتغيير حدود مصر على يد الدولة العثمانية».

شقرة: تأكدت حدودنا من رفح وحتى طابا وصولا للعلامة 91

وأضاف «شقرة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن الشعب المصري وقف أمام تلك المحاولات من قبل بمساعدة الاحتلال في تلك الفترة، وتأكدت حدودنا من رفح وحتى طابا وصولا للعلامة 91.

نكسة 67

واستطرد: «في 5 يونيو 1967 المؤامرة الكبرى اللي اتعرضنا ليها واللي اسمها نكسة فضاعت سيناء ومن 1967 وحتى عام 1970 قمنا بحرب الاستنزاف واستعدينا للعبور، والعبور هنا كان فيه تضحيات هائلة من أولادنا حتى نسترد الأرض التي احتلتها إسرائيل، وانتصرنا في العبور».