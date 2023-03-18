حصريا على قناة الحياة.. القارئ إبراهيم الفشني: مصر دولة التلاوة ونقل التراويح يستحق التقدير والشكر

قال القارئ إبراهيم راشد الفشني، إنه يحرص على صلاة التروايح منذ طفولته في جماعة، ويختم القرآن في التروايح، ويستعد لشهر رمضان بالمراجعة وتهيئة النفس للعبادة، متابعا «أهيئ نفسي للصلاة في المسجد يوميا منذ أن تخرجت من الجامعة».

وأوضح «الفشني»، خلال استضافته ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع على قناة الحياة، أن تولى إمامة الناس هي شرف لأي إنسان، ومصر هي دولة التلاوة منذ قديم العهد، وبها أكابر القراء على مر التاريخ، وهي سابقة لم تحدث في دولة من قبل، وفكرة نقل الشعائر الرمضانية على الهواء مباشرة يوميا تستحق التقدير والاحترام وشكر قناة الحياة.

جاء ذلك خلال حلقة استثنائية لبرنامج واحد من الناس المذاع على قناة الحياة، احتفالا بشهر رمضان الكريم واستضاف خلالها أعلام التلاوة من القراء والمشايخ الذين سيشاركون في إحياء شعائر شهر رمضان من مسجد الحسين، والتى ستنقل يوميا على الهواء مباشرة من خلال شاشات قناة الحياة، ومنهم الشيخ الدكتور أحمد نعينع، الشيخ تميم المراغي، الدكتور صلاح الجمل، الدكتور طه النعماني، الدكتور طه النعماني.