«الجنايات» تستكمل محاكمة المتهمين في قضية «أحداث المنصة»

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، والإرهابي محمود عزت القائم بأعمال المرشد، و78 متهمًا آخرين في قضية «أحداث المنصة».

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت ومحمود زيدان.

تولي جماعة إرهابية

وجاء في أوراق القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة أيضًا برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، قيام المتهمين في قضية «أحداث المنصة»، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، القائم بأعمال مرشد الجماعة محمود عزت، والإرهابي صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، بتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

وأضافت أوراق القضية، قيام كلًا من المتهمين حمادة البدري، أسامة ياسين، عاصم عبدالماجد، حمدي مرسي شمعة، محمد جمعة، وعمرو زكي، علي رمضان، داوود خيرت سليمان، مصطفى عبدالخالق، ومحمد عفيفي، بالانضمام لجماعة إرهابية، تهدف إلى الدعوة لتعطيل أحكام القانون والدستور.

وأشارت أوراق القضية، إلى أنّ المتهمين في قضية «أحداث المنصة» قادوا جماعة إرهابية، وكان غرضهم من ذلك منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، عن طريق إمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ليستطيعوا تنفيذ أعمال إرهابية منها القتل العمد للمواطنين، فضلًا عن تدبيرهم تجمهر.