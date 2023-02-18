استكمال محاكمة محمود عزت ومحمد بديع في قضية «أحداث المنصة» اليوم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، اليوم السبت، جلسة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، والإرهابي محمود عزت القائم بأعمال المرشد، وعدد 78 متهمًا آخرين في قضية «أحداث المنصة».

حضور المتهمين من محبسهم

وكانت هيئة المحكمة، أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم السبت 18 فبراير، لحضور المتهمين من محبسهم.

هيئة المحكمة

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت ومحمود زيدان.

قيادة جماعة إرهابية

وبعد خضوع المتهمين إلى جلسة تحقيق من قبل النيابة العامة في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة أيضًا برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، وجهت للمتهمين في قضية «أحداث المنصة»، مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، القائم بأعمال مرشد الجماعة محمود عزت، والإرهابي صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، تولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القوانين والدستور.

تعطيل أحكام القانون

وأضافت النيابة العامة في تحقيقاتها مع المتهمين حمادة البدري، أسامة ياسين، عاصم عبدالماجد، حمدي مرسي شمعة، محمد جمعة، وعمرو زكي، علي رمضان، داوود خيرت سليمان، مصطفى عبدالخالق، ومحمد عفيفي، بالانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى الدعوة لتعطيل أحكام القانون والدستور.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهمين قادوا جماعة إرهابية، وكان غرضهم من ذلك منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، عن طريق إمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ليستطيعوا تنفيذ أعمال إرهابية منها القتل العمد للمواطنين، فضلًا عن تدبيرهم تجمهر.