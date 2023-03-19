«الري»: استخدام تكنولوجيا يابانية لتصميم بوابات قناطر ديروط الجديدة

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس إيهاب الجوهري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وقال الدكتور سويلم، إنه تمّ إنهاء تنفيذ كل الخوازيق الخرسانية المسلحة لأساسات قناطر بحر يوسف بإجمالي 104 خوازيق، وإجراء إختبارات التحميل للخوازيق الخرسانية بنجاح، كما يجرى تركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة بحر يوسف لزوم السد المؤقت، وحفر وتجهيز آبار النزح والمراقبة لزوم منظومة التجفيف حيث تم الانتهاء من عدد 4 آبار من إجمالي 32 بئرًا.

الانتهاء من تنفيذ خوازيق الخرسانة المسلحة

كما تمّ إنهاء الأساسات الخرسانية المسلحة لقنطرة الديروطية والعمل جارى في صب أكتاف القنطرة ، وتجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر، كما يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة «فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية» في اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة «البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية» في مصر، بإجمالي 21 بوابة منها عدد 4 بوابات لكل من قناطر فم بحر يوسف وحجز الإبراهيمية وفم أبو جبل ، وعدد 3 بوابات لقنطرة فم الديروطية، و2 بوابة لقناطر البدرمان والساحلية وإيراد الدلجاوي .

إنهاء الأساسات الخرسانية المسلحة لقنطرة الديروطية

وأضاف الدكتور سويلم أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، ويهدف إلى تحسين عملية الرى في زمام 1.06 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد هي «أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة»، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي.

وأشار إلى أنه يتم إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ بوابات القناطر بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه، مع إلتزام المشروع بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع، كما يتم مراعاه تطبيق الإشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع.