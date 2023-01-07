«الري» تكشف تفاصيل مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة: تخدم زماما كبيرا في الصعيد

كشف المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، عن تفاصيل مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة، قائلا إنها مهمة جدا في الصعيد.

أطول الترع في مصر

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية بنشرة أخبار dmc، ويقدمها الإعلامي هيثم سعودي، أنها تتكون من 7 قناطر في ترعة بحر يوسف، وهي ترعة مهمة تخدم زماما كبيرا في محافظات الصعيد، وترعة الإبراهيمة واحدة من أطول الترع في مصر ولها زمام ضخم، بجانب 5 ترع أخرى، ليكون إجمالي الزمام الذي تخدمه هذه القنطرة نحو 1.6 مليون فدان في محافظات المنيا وبني سويف والجيزة والفيوم.

وأوضح أن قناطر ديروط القديمة بُنيت في عام 1872، أي منذ 140 عاما، وإذا زاد عمر القنطرة لسنوات طويلة تحتاج لأعمال صيانة وإذا عمرها امتد لسنوات أطول يتطلب الأمر إجراء إحلال لها.

ولفت أن قناطر ديروط تعد أقدم قنطرة في مصر لا تزال تعمل حتى الآن، ما تطلب إنشاء مجموعة جديدة من القناطر لتوزيع وإدارة المياه والتحكم في مناسيب المياه في مجموعة الترع التي تتحكم فيها هذه القناطر.

وأشار إلى أنه جرى البدء منذ عدة أشهر أعمال تجهيز للموقع وردم لعمل السد المؤقت وتجفيف منطقة العمل، والبدء في تنفيذ القنطرة بعمل الأساسات وغيرها، والشهور الماضية كانت هناك أعمال أخرى لدق الخوازيق والقياسات.

صب الخرسانات لأول مرة في قنطرة الديروطية

وأفاد بأنه جرى صب الخرسانات لأول مرة في موقع قنطرة الديروطية، وتعد واحدة من الـ 7 قناطر الموجودة بالفعل في المشروع الكبير، لافتا أن أعمال التجهيز لا تزال جارية في باقي المواقع الستة الأخرى للبدء قريبا في صب الخرسانة بها.

ونوة بأن قنطرة «فم بحر يوسف» تعد إحدى القناطر الكبرى من ضمن السبع قناطر التي يجري الإعداد حاليا لصب الخرسانة في نهاية يناير الجاري.