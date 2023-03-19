تجديد حبس المتهم بسرقة شركة أدوية بالمقطم 15 يوما على ذمة التحقيقات

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بسرقة شركة أدوية بالمقطم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، عد القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة المقطم من ملك إحدى شركات المستلزمات الطبية، مقيم بمحافظة المنوفية يفيد اكتشافه كسر النافذة الخلفية للمخزن الخاص بشركته الكائن بدائرة القسم، وسرقة بعض الأدوية البيطرية، وعقب إجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق بالشركة مقيم بمحافظة الجيزة.

وقام رجال الشرطة بضبطه حال تردده على الشركة عمله وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «كسر النافذة» بقصد التصرف فيها بالبيع، وأرشد عن المسروقات المستولى عليها بمحل ملكه كائن بمحافظة الجيزة ، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح محمود عبد الله المحامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضًا يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما أن قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.