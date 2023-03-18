حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة طوب «إنترلوك» من شوارع القطامية في القاهرة

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس المتهمين في قضية سرقة طوب «إنترلوك» من شوارع القطامية في القاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

تفاصيل سرقة طوب «إنترلوك»

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما جرى تداوله عبر «فيس بوك»، بشأن قيام سائق سيارة نقل بسرقة طوب «إنترلوك» وتحميله على السيارة قيادته حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل التقني أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بمعاونة آخرين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم حال تواجدهم بالمنطقة محل سكنهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني لسرقة طوب «إنترلوك»

وقال المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأشار«عبدالله» إلى أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وأضاف أن قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.