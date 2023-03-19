أستراليا: لم نتعهد بدعم أمريكا في أي نزاع عسكري بشأن تايوان مقابل صفقة غواصات

قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، إنّ بلاده لم تتعهد بدعم الولايات المتحدة الأمريكية في أي نزاع عسكري بشأن تايوان، مقابل صفقة لشراء غواصات هجومية أمريكية تعمل بالطاقة النووية.

وأضاف مارليس، حسب ما نقلت قناة «تشانيل نيوز آشيا» في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنّه ليس هناك على الإطلاق التزام من قبل أستراليا تجاه الولايات المتحدة في مقابل صفقة الغواصات، مشيرا إلى أنّه لم يطلب ذلك من كانبرا.

استراليا ستشتري 3 غواصات أمريكية تعمل بالدفع النووي

وكان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان، أعلن قبل أيام أنّ أستراليا ستشتري 3 غواصات أمريكية تعمل بالدفع النووي من طراز «فرجينيا» مع احتمال أن تشتري اثنتين أخريين.

وذكرت الحكومة الأسترالية، أنّ الصفقة التي تبلغ قيمتها 368 مليار دولار أسترالي (246 مليار دولار أمريكي)، تعد ضرورية بالنظر إلى التعزيز العسكري الصيني في المنطقة، والذي وصفته بأنّه الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

الصين تعتبر تايوان أرضا خاصة بها

وتعتبر الصين تايوان أرضا خاصة بها ولم تستبعد بكين أبدا خيار القوة لاستعادة الجزيرة، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنّ الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان في حالة تعرضها لهجوم غير مسبوق من جانب الصين.