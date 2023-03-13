هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب تايوان

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، «تايوان»، على مسافة 42 كيلو متر جنوب شرق «كيلونج» و31 كيلو متر، بين الشرق والشمال الشرقي من «ييلان» شمال شرق الجزيرة، وفقا لبيانات مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي».

وفي 11 فبراير الماضي، ضرب هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، «تايوان»، على عمق 32 كيلومترا، فيما لم ترد أنباء في ذلك الوقت عن ضحايا أو خسائر مادية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.