سعر طن الحديد اليوم الأحد.. واستقرار سعر حديد عز في الأسواق

تباين سعر طن الحديد اليوم في الشركات المنتجة بالأسواق المصرية، في حين استقر سعر حديد عز، في ظل استقرار أسعار الأسمنت ومواد البناء المختلفة في الأسواق، ما يساعد بشكل كبير على استقرار أسعار الشقق السكنية بشكل عام وفي كل المحافظات المصرية اليوم.

سعر طن الحديد اليوم الأحد

اختلف سعر طن الحديد اليوم، مقابل استقرار سعر حديد عز، مقارنة بالأيام الأخيرة، وفق ما كشفته شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، وفي السطور التالية نرصد سعر طن الحديد اليوم في الشركات العاملة، ومنها سعر حديد عز، الذي بلغ نحو 38474 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم

- طن حديد بشاي اليوم 37700 جنيه للطن.

- طن حديد العتال اليوم 37000 جنيه للطن.

- طن حديد عطية اليوم 37000 جنيه للطن.

- طن حديد سرحان اليوم 36000 جنيه للطن الواحد.

- طن حديد المراكبي اليوم لنحو 36000 جنيه.

- طن حديد المصريين اليوم 37500 جنيه.

- طن حديد الكومي اليوم نحو 36500 جنيه.

- طن حديد المعادي اليوم نحو 36500 جنيه.

- طن حديد العشرى اليوم نحو 37000 جنيه.

- طن حديد مصر ستيل اليوم نحو 36000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

- أسمنت السويدي أرض المصنع نحو 1350 جنيهًا للطن.

- أسمنت المخصوص 1380 جنيهًا للطن.

- أسمنت الممتاز 1480 جنيهًا للطن.

- أسمنت حلوان نحو 1390 جنيهًا للطن.