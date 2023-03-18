أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 18-3-2023.. «عز» بـ38000 جنيه

الحديد والأسمنت أحد السلع والخدمات التي يحرص الجمهور على معرفة أسعارها، ومدى ارتفاعها وانخفاضها، وتختلف أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت وفقًا للأسواق والشركات المنتجة لها، حيث سجل متوسط سعر طن أسمنت المسلح 1950 جنيها، وطن حديد عز سجل 38000 ألف جنيه.

ونظرا لأهمية أسعار الحديد والأسمنت، للعاملين في قطاع البناء والتشديد، وتأثيره على أسعار الوحدات والمنشآت السكنية، نستعرض في التقرير التالي أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 18-3-2023، كما يلي.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 18-3-2023

سجل سعر طن حديد عز اليوم نحو 38000 جنيه.

سجل سعر طن حديد عطية والعتال بشاي 37500 جنيه.

سجل سعر طن حديد سرحان والمراكبي وبيانكو مصر ستيل اليوم 36000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المصريين اليوم 37500 جنيه.

سجل سعر طن حديد المعادي والكومي إلى 36500 جنيه.

سجل سعر طن حديد العشري 37000 اليوم 37500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم السبت 18-3-2023

سجل سعر طن أسمنت المسلح اليوم 1950 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت حلوان اليوم 1930 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت النصر اليوم 1920 جنيهًا للطن.

سجل سعر طن أسمنت المعلم اليوم 1890 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت السويدى إلى 1970 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت وادي النيل 1865 جنيهًا في الطن.