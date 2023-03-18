سعر طن الحديد اليوم في الأسواق.. تراجع ملحوظ بشركات التسليح

تراجع سعر طن الحديد، السبت، مقارنة بالأيام السابقة، إذ سجل انخفاضًا في شركات التسليح المختلفة، وذلك وفقًا لما كشفته شعبة مواد البناء بالغرف التجارية في بيان صادر عنها عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

وفي السطور التالية، نعرض سعر طن الحديد اليوم السبت الموافق 18 مارس، وفقا لما نشرته شعبة مواد البناء.

سعر طن الحديد اليوم

سجل سعر حديد عز للطن اليوم نحو 38474 جنيهًا.

بلغ سعر حديد بشاي اليوم 37700 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم 37000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم 37000 جنيه للطن.

نبلغ سعر حديد سرحان اليوم 36000 جنيه للطن الواحد.

وصل سعر حديد المراكبي اليوم إلى نحو 36000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم 37500 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم نحو 36500 جنيه.

وصل سعر حديد المعادي اليوم نحو 36500 جنيه.

سجل سعر حديد العشرى اليوم نحو 37000 جنيه.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم نحو 36000 جنيه.

أسعار الأسمنت في مصر

بلغ سعر أسمنت السويدي أرض المصنع نحو 1350 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت المخصوص 1380 جنيهًا للطن.

وسجل طن أسمنت الممتاز 1480 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت حلوان نحو 1390 جنيهًا للطن.