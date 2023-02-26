شعبة الحديد والأسمنت تعلن أسعار المصانع.. وتوقعات بمزيد من التراجع

أعلنت مصانع الحديد والأسمنت اليوم، أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، في ظل استمرار هبوط الأسعار، حيث بلغ سعر حديد عز في الأسواق 28,300 جنيه، وحديد سرحان 26,500 جنيه، وحديد بشاي 28,500، والمراكبي 27,000، بينما سجل حديد المصريين 28,300 جنيه، وحديد العشري والجارحي ومصر ستيل والكومي 27,000 جنيه، وسجل حديد المصريين 28,300 جنيه وحديد العتال 27,500 جنيه.

اسعار الأسمنت

وسجل الأسمنت المسلح اليوم في الأسواق 1905 جنيها وأسمنت النصر 1880 وأسمنت التعمير 1860 وأسمنت المنيا 1890، بينما بلغ سعر أسمنت المعلم في الأسواق 1860، وأسمنت سيناء 42.5 في الأسواق 1850، وحلوان 1900، وأسمنت السويدي 1930، وبلغ سعر أسمنت العسكري بني سويف في الأسواق 1840 والسهم 1850 جنيها.

انخفاض الأسعار

من جانبه، قال أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية لـ«الوطن»، إنّ أسعار الأسمنت المطروح في الأسواق تتحدد وفقا لكل نوع، حيث يستمر تراجع الأسعار بسبب قلة الطلب، وانخفض السعر تحت 1800 جنيه للطن، متوقعا استمرار انخفاض الأسعار الفترة المقبلة.