«أكوانول» مشروع طلابي يحصد الميدالية الذهبية لإنتاج الإيثانول من قشور القلقاس

حصد طالبين بمحافظة الأسكندرية المركز الأول والميدالية الذهبية من بين 6 مشروعات بمجال الكيمياء بمشروع «أكوانول» بمعرض العلوم والهندسة مصر 2023، ويستهدف المشروع إنتاج الأثينول من قشور نبات القلقاس، إضافة إلى إستخدام مياه الصرف لري النباتات دون أي تلوث للبيئة.

وقال الطالب محمد معاوية عضو مشروع «أكوانول»، إن اسم المشروع «أكوانول» يدل على إستخراج الماء بكلمة «أكوا» واستخراج الأثينول بكلمة «نول» آخر حروف من الكلمة، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف 3 أشياء رئيسية وهي: معالجة مياه الصرف الخاصة بالمصانع، وإستخدام جزء قليل من هذه المياه في إستخراج الأثيانول من قشر القلقاس، واستخدام المياه المتبقية لري القلقاس والمحاصيل الأخرى التي يتم زراعتها بالصوب الزجاجية.

إنتاج الإيثانول من قشور القلقاس ينتج ضعف إنتاجه من المحاصيل الأخرى

وأضاف «محمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي، وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، أن نبات القلاس يحتوى بالقشرة مادة يتم تحويلها لسكر، ثم يتم تحويل السكر إلى إيثانول، لافتًا إلى أعضاء المشروع قاموا بالعمل على قشور العديد من الفواكه والخضروات الأخرى، والتي صدر منها نسبة 20% فقط من الإيثانول، على عكس إستخراج الإيثانول من قشر القلقاس الذي ينتج 43% من الإيثانول، أي ما يقارب ضعف الكمية من الفواكه والخضروات الأخرى.

الإيثانول بديل للوقود الحيوي

وأوضح أن الإيثانول يقوم بدور الوقود الحيوي، ويمكن إستخدامه بتشغيل السيارات والطائرات، إضافة إلى إمكانية إستخدامه لتخفيف الجزولين وقود السيارات وتحسين جودته، مشيرًا إلى أن الإيثانول مرتفع الثمن ويقدر ثمنه من 60 إلى 80 جنيه، غير أن المشروع تمكن من توفيره بتكلفة أقل تقدر بـ 55 جنيه.