خبير سياحي: مصر تستهدف التوسع في المقاصد السياحية في سوهاج

أكد محمد فاروق، خبير سياحي، أن الدولة المصرية تستهدف التوسع في المقاصد السياحية المصرية، ومن ضمنها سوهاج والمنيا، وما يماثلهما من المدن والمحافظات المصرية التي تمتلك آثارًا ومقومات طبيعية يمكن أن يزورها السائح الأجنبي.

سوهاج من المدن المتميزة

وأضاف «فاروق» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن سوهاج من المدن المتميزة جدا وبها عدد كبير من الأماكن السياحية، أبرزها معبد سيتي الأول ومبعد رمسيس الثاني وآثار قبطية والدير الأحمر والدير الأبيض، بالإضافة إلى مدينة أخميم وهي من المدن التجارية الكبيرة جدا.

خطة الدولة للتوسع في الطاقة الفندقية

وتابع الخبير السياحي، أن خطة الدولة الحالية برعاية وزارتي السياحة والإسكان تستهدف التوسع في الطاقة الفندقية للمقاصد السياحية المختلفة مثل الأقصر والمنيا وسوهاج، وكلما زادت المقاصد اكتسبنا السائح المتكرر.

وحول رحلات البالون الطائر في محافظة الأقصر، أكد أن هذه الرحلة فريدة من نوعها وليست موجودة في أي مكان بالعالم إلا في مصر، وبالتالي فإنها موجودة على جدول جميع الرحلات السياحية، حيث تبدأ في الساعة الرابعة صباحا حيث يتم تقديم وجبة إفطار خفيفة في البر الغربي قبل استقلال هذا البالون مع الشاي النوبي الجميل وتتم حتى شروق الفجر ومشاهدة شروق الشمس من على البر الغربي.