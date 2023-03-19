توزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن «كتف في كتف» بمدن شمال سيناء

استقبلت مدينة العريش اليوم، سيارات تحمل كراتين مواد غذائية تابعة لحزب حماة الوطن، تنفيذا لمبادرة «كتف في كتف»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

5 آلاف كرتونة جاهزة للتوزيع

وقال المهندس هيثم رحمي، الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال سيناء، لـ«الوطن»، إن سيارات تحمل ما بين 4000 و5000 كرتونة، وصلت بالفعل إلى مدينة العريش، وتمت عملية توزيعها على الأمانات والمراكز والأقسام بالمحافظة، وذلك للبدء في عملية توزيعها غدا.

التوزيع في جميع القرى والتجمعات السكنية

وأضاف أمين حزب حماة الوطن، أن عملية التوزيع ستشمل رمانة وبئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح ومناطق الوسط من سيناء، موضحا أن الحزب شارك في مبادرة «كتف في كتف» التي دعا لها رئيس الجمهورية، بحضور العديد من عناصر وأعضاء وكوادر الحزب في استاد القاهرة، دعما للرئيس والقرارات الرئاسية في هاذا الشأن، وتم التنسيق لوصول كراتين المواد الغذائية فور العودة من القاهرة.

الأكثر احتياجا في أوائل قوائم التوزيع

ونوه أن عملية التوزيع تشمل الأكثر احتياجا واليتامى والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب العوز والمطلقات من سكان الأحياء والتجمعات بمحافظة شمال سيناء، وسيصل عناصر الحزب إلى المستحقيين في القرى والمناطق الصحراوية والتجمعات البعيدة بناء على كشوفات تم تحضيرها مسبقا في قسم السكرتارية بالحزب بمقره بوسط العريش.