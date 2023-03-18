«حماة الوطن» يوزع 2000 كرتونة رمضانية ضمن مبادرة «كتف في كتف» بمطروح

أنهى حزب حماة الوطن بمطروح أعمال تجهيز كراتين المواد الغذائية ضمن مبادرة «كتف في كتف» تمهيداً لتوزيعها على الأسر من الأولى بالرعاية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم المركزي، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بالحزب.

تجهيز 2000 كرتونة

أعلن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح، اليوم، عن تجهيز 2000 كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة «كتف في كتف» تمهيداً لتوزيعها لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان تحت مظلة «التحالف الوطني للعمل الأهلي»، تحت إشراف المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بالحزب.

كتف في كتف بمطروح

وقال أمين حزب حماة الوطن بمطروح في بيان إن الهدف من مبادرة كتف في كتف هي مد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر بالمناطق المحرومة والنائية بسواعد وكوادر المتطوعين المؤهلين لأداء الخدمات بسرعة وكفاءة عالية.

الحماية الاجتماعية

وأضاف النائب أن مبادرة «كتف في كتف»، للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأوْلي بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4 ملايين كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتىاجاً بجميع محافظات الجمهورية.

البداية من المحافظات الحدودية

وأشار إلى أن البداية جاءت من المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عن المواطنين، وحدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.