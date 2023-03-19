مستشار الرئيس للصحة: مجدي يعقوب رمز لأطباء مصر.. وصورة مشرفة لهم

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنّ مستشفيات الصدر والحميات أبلت بلاءً حسنا في أزمة انتشار جائحة كورونا، إذ خدمات رائعة للإنسان المصري، وكانت تضحيات الفرق الطبية فيها وعلى رأسهم الأطباء كبيرة جدا.

تضحيات كبيرة للأطباء المصريين

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «بعض أفراد الفرق الطبية ظلّت في المستشفيات لعدة شهور، لم تخرج من المستشفى لأداء واجبها ليلا ونهارا وقدمت تضحيات كبيرة جدا».

الدكتور مجدي يعقوب رمز لأطباء مصر

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الدكتور مجدي يعقوب رمز لأطباء مصر وصورة مشرفة، كما أنه صديق عزيز له، مشيرًا إلى أن الكثير من أطباء مصر بذلوا جهود كبيرة جدا لإرساء قواعد الطب في مصر وضحوا تضحيات كبيرة جدا، ومن ثم، فإن الدكتور مجدي رمز مشرف، لكن هناك عشرات ومئات الأطباء في كل موقع في مصر.

وأشار، إلى أن الأطباء الكبار في مصر غرسوا ووطنوا كل التقنيات الحديثة للطب في مصر، وكل ما يحدث في العالم يتم توطينه في مصر عن طريق الأطباء.