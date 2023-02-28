المؤتمر الدولي للتمريض بالسعودية يناقش آليات دعم الفرق الطبية في مصر

التقت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، وعضو مجلس الشيوخ، بالدكتور هاورد كاتون الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للممرضين والممرضات ICN، على هامش المؤتمر الدولي للتمريض والقبالة الذي تنظمه وزارة الدفاع السعودية خلال الفترة من 26 حتى 28 فبراير الجاري.

وأوضحت نقيب التمريض، أن اللقاء تناول أليات دعم المجلس الدولي للممرضين والممرضات، للتمريض المصري، كما تم مناقشة سبل تطوير منظومة التمريض على مستوى العالم.

نقيب التمريض

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إنه تم عرض ميثاق أخلاقيات مهنتي التمريض والقبالة الجديد في مصر، على الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للممرضين والممرضات، والذي تم إعداده بالنقابة العامة للتمريض وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبرعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

المجلس الدولي للتمريض

عُقد اللقاء بحضور الدكتور محمد الغمري مدير إدارة التمريض بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة رويدا المعايطة رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك وممثل عن دولة الأردن، والدكتورة فاطمة الرفاعي عضو هيئة المكتب بالمجلس الدولي للتمريض بجينيف، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر.