«التنسيقية» تهنئ الدكتور عمرو حسن بحصوله على لقب «الطبيب المثالي»

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور عمرو حسن بمناسبة حصوله على لقب الطبيب المثالي على مستوى الجمهورية من نقابة الأطباء.

وجرى اختيار الدكتور عمرو حسن عضو تنسيقية شباب الأحزاب طبيبا مثاليا على مستوى الجمهورية، وذلك من قِبل النقابة العامة للأطباء.

تكريم الدكتور عمرو حسن

وجاء اختيار الدكتور عمر حسن عضو التنسيقية، خلال احتفالية نقابة الأطباء بيوم الطبيب المصري الخامس والأربعون.

لقاء وفد التنسيقية مع وزير الأوقاف

جدير بالذكر، أنه بالأمس، التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية والنائبة رشا فايز كليب، والنائب عماد خليل، وعبير العريان، وريهام الشبراوي، وداليا فكري، ورغدة محمود، وإيمان محمد، وإيمان كامل، ومحمد شلبي، وعبد الله حسن مساعد الوزير للشؤون الإدارية.

وفي كلمته، رحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بنواب تنسيقية الأحزاب، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تعمل على تدريب وتثقيف الأئمة والواعظات والإعلاميين باتحاد إذاعات وتليفزيونات منظمة التعاون الإسلامي وغيرهم؛ للتأكيد على دور مصر الريادي لنشر الفكر الوسطي المستنير بالداخل والخارج، كما شرح لهم خطة الوزارة في استقبال شهر رمضان المبارك، ودورها في التثقيف بأهمية بناء الأسرة، وجهودها في مجال العمل على تماسك الأسرة المصرية.