عضو التنسيقية: «كتف في كتف» تستهدف ملايين الأسر من الفئات الأولى بالرعاية

ثمن النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انطلاق مبادرة «كتف في كتف»، خلال احتفالية اليوم، باستاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف توزيع ملايين الكارتين على الفئات الأولى بالرعاية في كل محافظات الجمهورية.

مبادة «كتف في كتف»

وقال «الخولي» لـ «الوطن»: «كل التقدير للتحالف الوطني للعمل الأهلي الذي يقدم نموذجا قويا في التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات دعما للمواطن الأكثر احتياجا، والعمل التنموي داخل المجتمع المصري بشكل منسق، منذ اللحظات الأولى لانطلاقه».

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إلى أن إعلان مبادرة «كتف في كتف»، التي يشارك فيها آلاف المتطوعين وتستهدف توزيع المواد الغذائية على الملايين من الأسر الأكثر احتياجا، يعبر عن التضامن الاجتماعي الحقيقي، مشيرا إلى أن اسم المبادرة جاء معبرا للغاية عن ضرورة التكاتف وأن نكون جميعا على قلب رجل واحد.