ضبط 4 عصابات خلال حملة أمنية.. أحدها بتهمة سرقة الكابلات الكهربائية في بدر

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط شخصين مقيمان في بدر لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الكابلات الكهربائية والنحاسية من العقارات تحت الإنشاء بأسلوب «السحب»، وقيامهما بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة بدر، كما تمّ بإرشادهما ضبط عميلهما سيء النية، وبحوزته مسروقات واقعتي السرقة.

كما تمّ ضبط شخصين، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية بتهمة سرقة مبلغ مالي، وعدد من جراكن الزيت الخاصة بالسيارات، و2 هاتف محمول من داخل إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بأسلوب المغافلة، وبحوزتهما (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – طبنجة)، واعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد حماية نشاطهما الإجرامي، وتم بإرشادهما ضبط (السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة – جراكن الزيت والهاتفين المستولى عليهم)، واعترفا بإنفاقهما المبلغ المالي المُشار إليه على متطلباتهما الشخصية.

وجرى ضبط (سائق مركبة توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) لقيامه بسرقة حقيبة (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول) وبداخلها (هاتف محمول) حال سيرهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وأمكن ضبط المركبة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتمّ بإرشاد المتهم ضبط الحقيبة بداخلها الهاتف المحمول المستولى عليه.

وتمّ ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) بتهمة سرقة (مبلغ مالي – جهاز DVR الخاص بالكاميرات) من داخل إحدى المحال التجارية الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية بأسلوب كسر القفل، كما أمكن ضبط (المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه)، وأقرّ بتحطيمه للجهاز المشار إليه وإلقائه بالطريق العام.