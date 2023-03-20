حظك اليوم الاثنين وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا.. نصيحة للعذراء

قدمت عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك، توقعاتها وتفاصيل حظك اليوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023، التي تتغير بشكل يومي على الصعيدين المهني والعاطفي.

في السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم الاثنين الموافق 20 مارس، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 20-3-2023 على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للانعزال قليلا، ومن المهم ألا تتكلم عن أخبارك وتجنب الزهو.

حظك اليوم برج الحمل 20-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم اليوم ألا تهمل أي عارض صحي واعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم برج الثور 20-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات وهذا يشحذ موهبتك الابتكارية والأجواء سانحة للإنجاز مولود برج الثور.

حظك اليوم برج الثور 20-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمدك بالسحر والطاقة العاطفية والقدرة على العطاء وتعرف كيف تلفت إليك الانتباه.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-3-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يتسبب لك اليوم في تقلبات مزاجية وعدم توافق مع من تحب أو مع شركاء الحياة.. عليك بالصبر.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-3-2023 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تتمهل لتتخذ قرارات حكيمة على المستوى المهني والمالي.

حظك اليوم برج السرطان 20-3-2023 على الصعيد المهني

القمر يدعمك في منزل الحظ، واليوم مناسب لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة وقد تسمح الظروف بنجاح مساعيك.

حظك اليوم برج السرطان 20-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا للإصلاح وإضفاء جو من الانسجام.

حظك اليوم برج الأسد 20-3-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم.. تستطيع اليوم أن تحصل على الحب والإعجاب بك.

حظك اليوم برج الأسد 20-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك اليوم بأفكار مبتكرة لتنمية أعمالك وزيادة مدخراتك.

حظك اليوم برج العذراء 20-3-2023 على الصعيد العاطفي

حاول أن تكون صادقا مع نفسك في تحديد أخطائك ولا تتسرع في الغضب.

حظك اليوم برج العذراء 20-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتمهل فاليوم غير مناسب لتوقيع أي عقود أو أوراق وانتبه لحقوقك ومصالحك.

حظك اليوم برج الميزان 20-3-2023 على الصعيد العاطفي

يمكنك اليوم أن تكسب إعجاب الجنس الآخر بسهولة.

حظك اليوم برج الميزان 20-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة.. مما يساعدك اليوم أن تحافظ على حماسك وطاقتك.

حظك اليوم برج العقرب 20-3-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدفعك للانطلاق وقد تقضي مع من حولك أوقات طيبة.

حظك اليوم برج العقرب 20-3-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك للانطلاق وقد تقضي مع من حولك أوقات طيبة.

حظك اليوم برج القوس 20-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تحمي حياتك الشخصية من أي تدخل وقد تنجح في تحويل بيتك إلى قلعة ضد العدوان الخارجي.

حظك اليوم برج القوس 20-3-2023 على الصعيد المهني

قد تبدو سيئ المزاج ومن السهل استفزازك.. ابتعد اليوم عن التعنت والعناد وتجنب التحديات.

حظك اليوم برج الجدي 20-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالبلاغة ويجعلك أكثر يقظة وتفهما لظروف من حولك.

حظك اليوم برج الجدي 20-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك سحرا وتأثيرا في الآخرين.. فلا تتردد في إظهار مشاعرك لمن تحبهم وتفتقدهم.

حظك اليوم برج الدلو 20-3-2023 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تنتبه لأقوالك ولا تتسرع في ردودك.

حظك اليوم برج الدلو 20-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المحتمل أن يدفعك نحو عملية بيع أو شراء مهمة، أو تميل لاتخاذ قرارات حاسمة، فقط راجع جيدا خياراتك.

حظك اليوم برج الحوت 20-3-2023 على الصعيد المهني

لقمر في برجك يمدك بالقدرة على التخطيط واليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة، فلا تتردد.

حظك اليوم برج الحوت 20-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك تألقا وقدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.