أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أماكن المدارس اليابانية المتاح لها التقديم في وظائف المعلمين «مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم رياض أطفال، ومعلم (Math) ابتدائي، ومعلم (Science) ابتدائي، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم دراسات اجتماعية، ومعلم تربية بدنية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر (أطفال احتياجات خاصة)، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي، وأمين مكتبة، ومعلم تكنولوجيا المعلومات ICT بالإضافة إلى دعم فني».

أماكن المدارس اليابانية.. ورابط التقديم للوظائف

وأكدت المدارس اليابانية، أن التقديم لوظائف المدارس اليابانية على هذا الرابط، مشددة على كل متقدم أن يقوم بإدخال بيانات صحيحة على الطلب وكذلك على أي مستندات سيشير إليها، وأي مخالفة لذلك سوف تؤدي إلى المساءلة القانونية والاستبعاد ولن يكون للمتقدم حق إعادة التقدم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانونيا.

أماكن المدارس اليابانية

محافظة القاهرة

- المدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر.

- المدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة.

- - المدرسة المصرية اليابانية بالشروق.

- المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 2.

- المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 3.

محافظة الجيزة

- المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد.

- المدرسة المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر.

- المدرسة المصرية اليابانية بالحي الثالث بالسادس من أكتوبر.

- المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر.

محافظة القليوبية

- المدرسة المصرية اليابانية ببنها.

- المدرسة المصرية اليابانية بالعبور.

محافظة الإسكندرية

- المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه.

- المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب 1.

- المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب 2.

محافظة البحيرة

- المدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسي.

محافظة دمياط

- المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة.

- المدرسة المصرية اليابانية كفر البطيخ.

محافظة الدقهلية

- المدرسة المصرية اليابانية ميت غمر.

- المدرسة المصرية اليابانية ببني عبيد.

- المدرسة المصرية اليابانية بجمصة.

- المدرسة المصرية اليابانية تمي الأمديد.

محافظة الشرقية

- المدرسة المصرية اليابانية بكفر صقر.

- المدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق.

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر 1.

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر 2.

محافظة الغربية

- المدرسة المصرية اليابانية بالمحلة (الشهيد كريم يحي رفعت محمد شوقي) .

- المدرسة المصرية اليابانية بطنطا.

- المدرسة المصرية اليابانية بسمنود.

محافظة كفر الشيخ

- المدرسة المصرية اليابانية بيلا.

محافظة المنوفية

- المدرسة المصرية اليابانية بقويسنا.

- المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم.

محافظة السويس

- المدرسة المصرية اليابانية السويس.

محافظة الإسماعيلية

- المدرسة المصرية اليابانية بالإسماعيلية.

محافظة بورسعيد

- المدرسة المصرية اليابانية ببورسعيد

- المدرسة المصرية اليابانية ببور فؤاد.

محافظة شمال سيناء

- المدرسة المصرية اليابانية بالعريش.

محافظة جنوب سيناء

- المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء.

- المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ.

محافظة الفيوم

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم.

- المدرسة المصرية اليابانية بمنشأة سنورس.

محافظة أسيوط

- المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة.

محافظة المنيا

- المدرسة المصرية اليابانية المنيا الجديدة.

محافظة بني سويف

- المدرسة المصرية اليابانية ببني سويف الجديدة.

محافظة قنا

- المدرسة المصرية اليابانية قنا.

محافظة سوهاج

- المدرسة المصرية اليابانية بسوهاج.

محافظة أسوان

- المدرسة المصرية اليابانية الرديسية.

- المدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد.

محافظة البحر الأحمر

- المدرسة المصرية اليابانية بالغردقة 1.

- المدرسة المصرية اليابانية بالغردقة 2.

محافظة الوادي الجديد

- المدرسة المصرية اليابانية بالوادي الجديد.

محافظة مرسي مطروح

- المدرسة المصرية اليابانية بمرسي مطروح.