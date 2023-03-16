وظائف جديدة في المدارس المصرية اليابانية.. اعرف خطوات التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم «إلكترونيا» للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023، بدءًا من مساء الخميس الموافق 16 مارس 2023 ولمدة 15 يومًا.

رابط التقديم لوظائف بالمدارس المصرية اليابانية

وأتاحت الوزارة رابط التقديم لوظائف بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي ويمكن الدخول عليه من هنــا، موضحة أن الوظائف المتاح التقدم إليها هي: «مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلمين في عدة تخصصات وهي: رياض أطفال، (Math) ابتدائي، (Science) ابتدائي، لغة عربية، لغة إنجليزية، تربية رياضية، دراسات اجتماعية، تربية بدنية، تربية فنية، تربية موسيقية، غرفة مصادر (أطفال احتياجات خاصة)، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي، وأمين مكتبة، ومعلم تكنولوجيا المعلومات ICT بالإضافة إلى دعم فني».

خطوات التقديم للوظائف

وبينت الوزارة، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوي لغة إنجليزية.

وشددت الوزارة على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانونيا.

التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي

وطالبت الوزارة المتقدمين بضرورة التأكد من خدمة الإنترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل من خلال الحاسب الآلي فقط ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى، بالإضافة إلي التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة حيث أنه سيكون أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.

جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي الجديد 2024/2023، سيبلغ 51 مدرسة داخل 26 محافظة.