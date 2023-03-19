أمين سر «محلية النواب» يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول مخالفات مستشفى كفر شكر

طالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول مخالفات مستشفى كفر شكر المركزي.

جاء ذلك في بيان ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: «إنه من الضروري تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن مخالفات مستشفى كفر شكر المركزي بمحافظة القليوبية».

وأشار النائب إلى أن مستشفى كفر شكر المركزي تحول من مديرية الصحة بالقليوبية، إلى أمانة المجالس الطبية المتخصصة وتم تطويرها، إلا أنه على الرغم من التطوير يواجه العديد من الكوارث بسبب سوء الخدمة.

المستشفى تحول إلى مستشفى استثماري

وأكد أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، أن المستشفى تحول إلى مستشفى استثماري بأسعار كبيرة، فضلا عن سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، قائلا: «كيف يتم تطوير مستشفى ويتحول إلى هذا المستوى من السوء؟».

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة فتح ملف أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومعرفة اختصاصاتها ودورها في النهوض بالخدمات الطبية، مبينا على ضرورة مراجعة الاختصاصات والصلاحيات لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.