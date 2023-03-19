إيرادات ضعيفة ومراجعات سلبية لفيلم «Shazam! Fury of the Gods»

نجح الجزء الثاني من فيلم «Shazam»، والذي طرح بعنوان «Shazam! Fury of the Gods» في تحقيق إيرادات قدرت بـ 11.7 مليون دولار في أول أيام طرحه في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان من المتوقع أن يحقق 35 إلى 40 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، ولكن الإيرادات التي حققها خفضت التوقعات لـ 30 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

ولم يختلف استقبال النقاد للفيلم عن استقبال الجمهور، فحصل الجزء الثاني من «Shazam» على مرجعات ضعيفة من النقاد، وصلت 58 % على موقع «Rotten Tomatoes» وفقا لتقييم 170 ناقد، بمتوسط تقيمات بلغ 5.8 من 10.

تفاصيل فيلم «Shazam! Fury of the Gods»

بدأ العمل على الجزء الثاني من «Shazam» بعد فترة قصيرة من إصدار الجزء الأول في 2019، ولكن تم تأجيل التصوير بسبب جائحة فيروس كورونا في ذلك الوقت، وانطلق تصوير الفيلم في مايو 2021 واستمر حتى أغسطس من العام نفسه.

فيلم «Shazam! Fury of the Gods» من إخراج ديفيد إف ساندبرج، وتأليف هنري جايدن وكريس مورجان، وبطولة النجوم زاكاري ليفي، آشر أنجيل، جاك ديلان جرازر، راشيل زيجلر، آدم برودي، روس بتلر، وميجان جود، ولوسي ليو، ودجيمون هونسو بالإضافة إلى هيلين ميرين.