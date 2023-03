«Ant-Man» يتصدر شباك التذاكر في الولايات المتحدة.. ويحقق 364 مليون دولار

يواصل فيلم «Ant-Man and the Wasp:Quantumania» تصدر شباك الإيرادات المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جاء في المركز الأول بقائمة الإيرادات اليومية محققا 9 ملايين دولار، ليصل الإجمالي المحلي لـ 168 مليون دولار، أما الإجمالي العالمي بلغ 364 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

فيلم «Cocaine Bear» يحتل المركز الثاني

وجاء في المركز الثاني فيلم «Cocaine Bear» محققا 5.6 مليون دولار، بينما وصل الإجمالي لـ30 مليون دولار حول العالم، وتلاه في المركز الثالث فيلم «Jesus Revolution» بـ4 ملايين دولار، ليصل ما حققه خلال 4 أيام في دور العرض السينمائي إلى17 مليون دولار.

«Avatar 2» يستمر في السينمات للأسبوع العاشر

وتراجع فيلم «Avatar:The Way of Water» إلى المركز الرابع محققا 1.4 مليون دولار، والذي يستمر للأسبوع الـ10 محققا إيرادات تجاوزت الـ2 مليار و267 مليون دولار، في المركز الخامس جاء فيلم الرسوم المتحركة «Puss in Boots: The Last Wish» بـ1.2 مليون دولار، بينما بلغ الإجمالي 442 مليون دولار.