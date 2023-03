«Ant-Man» يتصدر شباك التذاكر العالمي للأسبوع الثاني على التوالي

للأسبوع الثاني على التوالي، تصدر فيلم «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» قائمة الإيرادات، حيث وصل إجمالي ما حققه الفيلم في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية لـ174 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي إيرادات الفيلم عالميا 370 مليون دولار.

وفي أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي جاء فيلم «Cocaine Bear» في المركز الثاني بقائمة الإيرادات محققا 35.5 مليون دولار، وفي المركز الثالث جاء فيلم «Jesus Revolution»، بـ21 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

«Avatar: The Way of Water» يتراجع للمركز الرابع في قائمة الإيرادات

وتراجع فيلم «Avatar: The Way of Water» في المركز الثاني إلى المركز الرابع في شباك التذاكر، في أسبوعه الـ11 بدور العرض السينمائي، محققا 6.3 مليون دولار خلال الأسبوع الأخير بينما ارتفع الإجمالي المحلي لـ 667 مليون دولار، ووصلت الإيرادات الكلية للفيلم حول العالم لـ 2 مليار و269 مليون دولار.

أما فيلم الرسوم المتحركة «Puss in Boots: The Last Wish» جاء في المركز الخامس بـ 5 ملايين دولار، بإجمالي محلي خلال 11 أسبوع في دور العرض يبلغ 174 مليون دولار، وإيرادات كلية تصل لـ 444 مليون دولار.