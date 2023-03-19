النائب العام القطري يأمر بإحالة وزير المالية السابق وآخرين إلى «الجنايات»

أصدر النائب العام القطرى أمرا بإحالة وزير المالية السابق علي شريف العمادي إلى محكمة الجنايات وآخرين لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم، والتي تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال.

وأوضحت النيابة العامة القطرية، أن ذلك إلحاقا بالبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 6 مايو 2021 بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي

وأشارت النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية، وحيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم.