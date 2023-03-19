دول مجموعة السبع تدين إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي الأخير

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها، بأن وزراء خارجية دول مجموعة السبع أدانوا إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي الأخير، وقالوا إنهم يشعرون بالأسف لعدم تحرك مجلس الأمن الدولي ضد «بيونج يانج».

سول: إطلاق صاروخ «بيونج يانج» الأخير يعد استفزازا خطيرا

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان»، وقالت السلطات الكورية الجنوبية إنه تم رصد عملية إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى من منطقة «دونج تشانج ري» الواقعة في شمال غرب البلاد، في الساعة 11:05 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، مضيفة أنه حلق نحو 800 كيلومتر قبل سقوطه في البحر، واصفة الأمر بأنه «استفزاز خطير».