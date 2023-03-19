تفاصيل صاروخ كوريا الشمالية.. حلّق 800 كيلومتر قبل سقوطه في البحر

كشفت السلطات الكورية الجنوبية واليابانية، عن تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية، صاروخا باليستيًا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان».

إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى من «دونج تشانج ري»

ورصدت هيئة «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، عملية إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى من منطقة «دونج تشانج ري» شمال غرب البلاد، الساعة 11:05 صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وأضافت «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، أنّ صاروخ «بيونج يانج» حلّق نحو 800 كيلومتر قبل سقوطه في البحر، موضحة في رسالة نصية للصحفيين، أنّ سلطات المخابرات الكورية والأمريكية، يجريان تحليلا شاملا عن تفاصيل الصاروخ.

وتعهّدت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، في وقت سابق، بالحفاظ على موقف استعداد صارم قائم على أساس القدرة على الرد بشكل ساحق على أي استفزازات من جانب «بيونج يانج».

«سول»: الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على وضع الاستعداد الكامل

وأشارت هيئة «الأركان المشتركة»، إلى أنّ الجيش الكوري الجنوبي، يحافظ على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنّ واشنطن وسول يجريان تدريباتهما المشتركة عالية الكثافة والشاملة.

وأدانت «الأركان المشتركة»، بشدة، إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية المستمر باعتباره عملا استفزازيا يضر بالسلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن في المجتمع الدولي، داعية «بيونج يانج» على الوقف الفوري عن إطلاق الصواريخ.

وفي اليابان، قال مسؤولون، إنّه لم ترد تقارير بشأن وقوع أضرار جراء إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي سقط في البحر خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، فيما ذكرت قناة «إن إتش كيه»، أنّ عملية الإطلاق هي السابعة من قبل «بيونج يانج» هذا العام.

وذكرت وزارة الدفاع في «طوكيو»، أنّ الصاروخ الكوري الشمالي، وصل إلى أقصى ارتفاع يبلغ نحو 50 كيلومترًا وطار مسافة 800 كيلومتر تقريبًا قبل سقوطه بمنطقة مستهدفة في البحر الشرقي «بحر اليابان».