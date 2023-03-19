«تحيا مصر» يطلق قوافل أبواب الخير في سوهاج لتوفير 200 طن مواد غذائية

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قوافل «أبواب الخير»، اليوم الثلاثاء، التي ينفذها صندوق «تحيا مصر»، لتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل.

صندوق تحيا مصر

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتكثيف أنشطة صندوق تحيا مصر لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الأسر المستهدفة خلال الشهر الكريم، تمهيدا لبدء عملية التوزيع في مراكز المنشأة وسوهاج وجرجا ودار السلام وساقلتة والبلينا وطما والمراغة وطهطا.

حملة أبواب الخير

من جانبه، قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن حملة أبواب الخير تستهدف 2 مليون صائم، فضلا عن مشاركة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، لافتا إلى أن قوافل أبواب الخير توفر 200 طن من المواد الغذائية الجافة، و7 أطنان لحوم ونصف طن دواجن و3 أطنان خضروات و4 أطنان منتجات ألبان لصالح 20 ألف أسرة مستحقة.

وعقب انطلاق قوافل أبواب الخير، افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، معرض دكان الفرحة الذي يوفر 20 ألف قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية، ضمن أكبر حملة كساء أطلقها الصندوق بالتعاون مع وزارة المالية، لتوفير 2 مليون قطعة ملابس لنحو مليون مواطن.

حياة كريمة للمواطنين

وأعرب محافظ سوهاج عن سعادته بالجهود التي يقوم بها صندوق تحيا مصر لتوفير حياة كريمة للمواطنين الأولة بالرعاية، لا سيما في محافظة سوهاج، موضحا أن أنشطة الصندوق في المحافظة لا تتوقف عند برامج الحماية الاجتماعية، حيث قام الصندوق بتنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة في مركز طهطا وقام بتطوير 9 مدارس بالإضافة الى 3 مراكز شباب ووحدتين صحيتين ووحدة بيطرية.

مبادرة دكان الفرحة

وأكد المحافظ أن مبادرة دكان الفرحة التي ينفذها الصندوق أدخلت روح البهجة والسرور على الأسر المستحقة على مدار السنوات الماضية ليس فقط على مستوى توفير الملابس بل وتيسيرها لزواج الفتيات الأولى بالرعاية من خلال توفير أجود أنواع الأجهزة المنزلية والمفروشات التي ترفع عبء تجهيز الفتيات عن كاهل أسرهم فضلا عن رعاية الأيتام وذوي الهمم.