إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية في مراكز أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار تنفيذ الإزالات لأي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بكل حسم ودون تهاون أو تقاعس، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

إزالة 13 حالة تعدي

وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية بمراكز ديروط وصدفا والقوصية وأبوتيج وحي شرق خلال حملات برئاسة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، ونوابهم، بتنفيذ إزالة لـ13 حالة تعد وبناء مخالف على الأراضي الزراعية ومخالفات لقانون البناء.

حملات في مراكز أسيوط

وخلال الحملة، تم تنفيذ إزالة 3 حالات بمركز ديروط بكوم الزرزور التابعة لقرية ديروط الشريف، وشدة خشبية لصب أعمدة الدور الثاني العلوي بنزلة فرج بقرية صنبو، والدور الثاني العلوي بقرية باويط التابعة لمركز ديروط، وإزالة 3 حالات بمركز صدفا، وإزالة كشك موضوع على قواعد خرسانية على أرض زراعية بباقور التابعة لمركز أبوتيج.

كما تم فك شدة خشبية لسقف الدور الثالث بقرية المسعودي، بالإضافة إلى إزالة بناء مخالف خلف مسجد العمرين بحي شرق، كما تم تنفيذ إزالة لـ 5 حالات تعدي بمركز القوصية، وإزالة تعدي على مساحة 5 قراريط طرح نهر، وأرض زراعية بقرية فزارة، وفك شدة خشبية لحالتي تعدي بقرية الحبالصة بمركز القوصية.