رئيس جامعة أسيوط يشارك الطلاب تجهيز «كرتونة الخير» في رمضان

توجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم السبت إلى مقر الإدارة العامة لرعاية الشباب بالقرية الأوليمبية، لمشاركة أسرة طلاب من أجل مصر تجهيزات مبادرتهم «كرتونة الخير» لتعبئة وتوزيع 1000 كرتونة غذائية مع قرب حلول شهر رمضان.

كان في استقبال المنشاوي الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد حسين موسى نائب رائد الأسرة والدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والطالبة زينب أشرف رياض مقرر الأسرة وزملائها من أسرة طلاب من أجل مصر من المشاركين فى المبادرة.

المبادرات الطلابية في رمضان

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على حرص إدارة الجامعة على دعم المبادرات الطلابية وتفعيل دور الطلاب المجتمعى وتشجيعهم على الانخراط في تعزيز صور التكافل الاجتماعي ودعم زملائهم والمحيطين بهم ممن يواجهون صعوبات اجتماعية وتوطيد أواصر التكاتف المجتمعي من أجل الحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

مبادرة كرتونة الخير

وأضاف الدكتور أحمد عبد المولى أن اسرة طلاب من أجل مصر تهدف في مبادرتها «كرتونة الخير» لدعم الطلاب غير القادرين وعمال الجامعة بالأجور اليومية ، مشيراً أنه تم تمويل مبادرة كرتونة الخير لشهر رمضان الكريم من الجهود الذاتية لطلاب الأسرة والمكونة من 2150 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة.