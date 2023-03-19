إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 9 أشخاص، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع صباح اليوم بين سيارتين على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدا سيطرتهما على السيارتين فاصطدما معًا.

وتوقفت حركة المرور على طريق أسيوط الغربي بصورة جزئية، وهرع المارة على الطريق لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين إحداهما سوزوكي محملة بالركاب، والأخرى بيجو، على طريق أسيوط الغربي بدائرة الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 9 أشخاص

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث الذي وقع على طريق أسيوط الغربي، على الفور، وتبينّ إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، جراء حادث تصادم السيارتين.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.