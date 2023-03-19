وظائف قيادية جديدة في جامعة أسيوط 2023.. اعرف المستندات المطلوبة

أعلنت البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية، عن توفر مجموعة جديدة من الوظائف الشاغرة في جامعة أسيوط في كل من قسمي التعليم والمستشفيات الجامعية، موضحة شروط وطريقة ومواعيد التقدم للوظائف كالتالي

أولا: قسم التعليم:

• أمين جامعة مساعد (المستوى الوظيفي مدير عام)

• أمين كلية التمريض (المستوى الوظيفي مدير عام).

ثانيا: قسم المستشفيات الجامعية:

• مدير عام الشئون الطبية والعلاجية بمستشفى أم القصور (المستوى الوظيفي مدير عام).

• مدير عام الشئون الطبية (المستوى الوظيفي مدير عام).

• مدير عام شؤون العلاج بأجر (المستوى الوظيفي مدير عام)

المستندات المطلوبة

تقدم الطلبات و8 نسخ ورقية من المستندات التالية :

بيان حالة وظيفية وصورة بطاقة الرقم القومي سارية وتقارير تقويم الأداء عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان . المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة و8 صور شخصية حديثة . بيان عن أبرز إنجازات التي حققها المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها. مقترح واف ٍلتطوير الوظيفة المتقدم عليها أو أحد أنشطتها الرئيسية وفقا للنموذج رقم 95 لسنة 2017 . شهادة قانونية معتمدة ومختومة من الإدارة المركزية للشؤون القانونية خلال مدة الإعلان موضح بها الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل من عدمه. نتيجة تحليل المخدرات وفقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية من إحدى الجهات المعتمدة.

طريقة التقديم لوظائف جامعة أسيوط 2023:

على راغبى التقدم لشغل تلك الوظيفة التقدم بطلب باسم الدكتور رئيس الجامعة بعد الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة، وطلب بيان حالة وظيفية المُعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية في جامعة أسيوط، على أن تقدم باليد كافة المستندات في ملف ورقي مُدون عليه بيانات المتقدم وترفق به نسخة من كافة المستندات والإنجازات ومُقترحات التطوير على أسطوانة CD وسوف يخطر المتقدمين المستوفين لشروط الشغل بموعد ومكان المقابلة الشخصية لاجتياز الاختبارات المقررة.

مواعيد التقدم لوظائف جامعة أسيوط

يبدأ التقديم من 19 مارس إلى 19 أبريل 2023