محافظ القاهرة: 2600 منفذ ثابت ومتحرك لتوفير السلع بـأسعار مخفضة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، توافر السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المعظم بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وضمان وصول السلع لهم بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وأضاف محافظ القاهرة، في بيان، أن المحافظة استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك بأكثر من 2600 منفذًا ثابتًا ومتنقلًا، من بينها 130 معرضًا جديدًا في كافة أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أنه يجرى يوميًا ضخ آلاف الأطنان من السلع الغذائية الأساسية المخفضة (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات) بالمنافذ لتلبية احتياجات المواطنين خاصة مع قرب شهر رمضان المعظم.

الرقابة التموينية

وشدد «عبد العال»، على مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع وضبط الأسواق وتكثيف الحملات للتصدي لمحتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات ورفع الأسعار حتى يصل الدعم لمستحقيه، موضحا أنه تم تخصيص الخط الساخن15496 للإبلاغ عن التجار المحتكرين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

انتظام العمل بالمخابز

كما شدد على مديرية التموين بالتأكد من انتظام العمل بالمخابز وتعديل مواعيد تشغيلها بما يتناسب وشهر رمضان الكريم ومتابعة وفرة البوتاجاز والسلع الأساسية للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومتابعة أسعارها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة المخالفة.

حملات على الأسواق

وطالب محافظ القاهرة، مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الاحياء بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية على الأسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع؛ حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين مشدداً على ضرورة تواصل أعمال المتابعة والرقابة على محال الجزارة وثلاجات حفظ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍلدﻭﺍﺟﻦ ﻭﺍﻷ‌ﺳﻤﺎﻙ ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.